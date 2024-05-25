شكرا لقرائتكم خبر عن "الري" تدشن نظام نداء متطور لتعزيز التواصل الداخلي والان نبدء بالتفاصيل

اتصال فوري

الدمام - شريف احمد - دشن المهندس سفيان بودي، رئيس المؤسسة العامة للري بالإنابة، نظام أجهزة النداء الحديث، في خطوة تهدف إلى تعزيز التواصل الداخلي ورفع كفاءة العمل.وأجرى، خلال حفل التدشين، عدة اتصالات مع فروع المؤسسة في مختلف مناطق المملكة، مؤكداً على التطور الملحوظ في سرعة وجودة الاتصال.ويوفر النظام الجديد مزايا متعددة، منها سهولة الاستخدام، وسرعة الاستجابة، والقدرة على الاتصال الفوري بين الإدارات والمناطق المختلفة.كما يتيح إمكانية إدارة ومتابعة الأجهزة عن كثب لضمان الاستفادة القصوى منه.وأكدت المؤسسة العامة للري، أن هذا التدشين يأتي في إطار استراتيجيتها للتحول الرقمي، وتبني الحلول التقنية المبتكرة لرفع مستوى الخدمات المقدمة، وتحقيق التميز في الأداء.