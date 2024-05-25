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مدير "الصحة العالمية" يشيد بالمشاريع والبرامج الطبية للمملكة

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واس- جنيف 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - التقى المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة اليوم، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم.
وذلك على هامش الدورة الـ 77 للجمعية العمومية لمنظمة الصحة العالمية المنعقدة في مدينة جنيف بسويسرا.
حضر اللقاء المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير عبدالمحسن بن خثيلة.

المشاريع الإغاثية

وجرى خلال اللقاء بحث الأمور ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالمشاريع الإغاثية والإنسانية المنفذة بين الجانبين في المجال الصحي، وآلية إيصال المساعدات الطبية للمرضى والمصابين حول العالم.
ونوه تيدروس أدهانوم بالمشاريع والبرامج الطبية التي تنفذها المملكة العربية من خلال ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة لتحسين الوضعي الصحي للمحتاجين في مختلف البلدان.
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