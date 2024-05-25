عروض صيفية بالعلا تستقطب الزوار

كشفت وجهة العلا السعودية عن مجموعة استثنائية من التجارب المتنوعة، حيث تعد زوارها بملاذٍ هادئِ في واحتها الغنّاء، ينطلقون منه في رحلاتٍ غير مسبوقة لتجربةٍ صيفية لا تُنسى.

وتتيح العلا لزوارها الاستمتاع بأجواءٍ استثنائية من الهدوء بعيداً عن صخب المدن، مع العروض المميزة لإقامةٍ فاخرة في أحد منتجعات الوجهة الصديقة للبيئة، والتي تكتمل روعتها مع تجارب ثقافية وعلاجاتٍ صحيّة شاملة وأنشطة مغامراتٍ مشوقة وسط أجمل المناظر الطبيعية الخلابة.

كما تتمتع العلا برطوبةٍ منخفضةٍ ودرجات حرارةٍ أقل بـ 5 حتى 10 درجات من باقي مدن الخليج، مما يجعلها الملاذ الأمثل للمسافرين الباحثٍين عن تجربةٍ فريدة بعيداً عن حرارة الصيف ودون الابتعاد عن مدنهم.

من جانبه أعلنت العلا عن افتتاح فندق دار طنطورة "ذا هاوس هوتيل"، الفندق الفاخر الصديق للبيئة، حيث استقبل الفندق رسمياً أول ضيوفه خلال الشهر الجاري.

ويضم الفندق والذي تشرف على إدارته شركة "كيرتن" للضيافة 30 غرفة فندقية، ويتميز بموقعه في قلب بلدة العلا القديمة التي تعود أبنيتها المتراصّة المصنوعة من الطين والطوب الحجري إلى القرن الثاني عشر الميلادي، وتحيط بقلعة أثرية تعود إلى القرن العاشر.

كما تمّ تصميم الفندق الصديق للبيئة بالتعاون مع المهندسة المعمارية العالمية شهيرة فهمي، حيث استخدم في البناء ذات المواد والتقنيات المعمارية المستخدمة في منازل البلدة القديمة، والبالغ عددها 900 منزلاً من الطوب. ويتكون الفندق من مبان تقليدية مصنوعة من الطين أعيد بناءها باستخدام الأدوات التقليدية مع مراعاة دمجها بالتقنيات الهندسية الحديثة.

ويضم الفندق 30 غرفة، تم تصميمها على الطريقة التراثية التقليدية في بناء منازل العلا قديماً، حيث تم الاعتماد بشكل أساسي على تحقيق عناصر الاستدامة في مختلف تفاصيل البناء والتطوير للمباني التي يضمها ليكون الوحيد من نوعه في العالم والذي تم استخدام هذه التقنية المستدامة في بناءه. يشمل الفندق أيضاً مطعماً ومقهى ونادياً صحياً ضمن مختلف المرافق، وتضاء أروقته بالشموع، مع استخدام أنظمة الري والتهوية المصممة خصيصاً لتقليل استهلاك الطاقة والأثر البيئي. وهذا ما عمل عليه فريق المهندسة شهيرة فهمي بالتعاون مع الدكتور منير نعمة الله، مؤسس شركة "نوعية البيئة الدولية للاستشارات التنموية".