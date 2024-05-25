تجمع نجران الصحي يعلن استعداد مركز المراقبة الصحية لاستقبال الحجاج

استكمل تجمع نجران الصحي استعداداته في تقديم الخدمات والتسهيلات لاستقبال الحجاج بمركز المراقبة الصحية في منفذ الوديعة الحدودي.
وأكد المتحدث الإعلامي بتجمع نجران الصحي أن مركز المراقبة الصحية قد دُعِّمَ بالاحتياجات اللازمة لتقوم بالدور المنوط بها، ويشمل ذلك القوى العاملة لتشغيل المنفذ على مدار الساعة خلال الموسم، والمستلزمات الطبية العلاجية والوقائية (اللقاحات والأدوية الوقائية وغيرها)، وأجهزة طبية حديثة وإسعافات مجهزة لنقل الحالات المرضية بالتنسيق مع كافة الإدارات المختصة داخل التجمع.
ويحرص تجمع نجران الصحي على التوعية الصحية للحجاج وذويهم عند وصولهم إلى المملكة، وتنفيذ العديد من مبادرات التوعية من خلال توزيع النشرات التثقيفية، وبث البرامج التوعوية من خلال شاشات العرض الموجودة بالصالات وذلك لرفع مستوى الوعي الصحي.
كما أكد المتحدث الإعلامي لتجمع نجران الصحي أهمية تضافر جهود العاملين في تقديم الخدمات الطبية والصحية لخدمة ضيوف الرحمن بجودة عالية.
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