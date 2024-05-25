اجتماع دوري لتراحم القصيم

عقد مجلس إدارة اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بمنطقة القصيم «تراحم»، الثلاثاء، اجتماعه الدوري لعام 2024، برئاسة رئيس مجلس الإدارة راشد بن عبدالله الراشد الحميد، وبحضور نائب رئس المجلس اللواء حمد الأشهب وأعضاء مجلس الادارة واستعرض المجلس، خلال اللقاء، عدداً من الموضوعات المدرجة على أجندة الأعمال. وافتتح المجلس بكلمة رئيس المجلس الذي رحب بالجميع وطلب الله لهم التوفيق لخدمة الفئات المستهدفة كما وتم عرض أبرز إنجازات اللجنة في الربع الأول لعام 2024م وعرض للتقرير المالي لنفس الفترة وتم استعراض واعتماد القوائم المالية لعام 2023. كما طرح خلال الاجتماع، تقرير حملة رمضان «تراحمنا له أثر» وفي الختام ثمن رئيس المجلس كل الجهود التي تبذل متمنيًا التوفيق والسداد لخدمة المستفيدين مما يحقق استقرار المجتمع.



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