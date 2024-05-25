أتاحت المديرية العامة للدفاع المدني، خدمة تمديد مدة تراخيص الدفاع المدني بناءً على مدة الرخصة التجارية، عبر بوابة سلامة بمنصة وزارة الداخلية الإلكترونية "أبشر أعمال" دون الحاجة لمراجعة مقار المديرية. وتأتي إتاحة الخدمة، امتدادًا لمسيرة وزارة الداخلية في التحول الرقمي، وجهود الدفاع المدني في أتمتة الخدمات بما يسهم في تقديم حلول رقمية للمواطنين والمقيمين، توفر لهم الوقت والجهد، وتمكنهم من إتمام الإجراءات بيسر وسهولة.



كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع المدني يتيح خدمة تمديد مدة التراخيص عبر منصة "أبشر أعمال" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.