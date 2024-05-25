شكرا لقرائتكم خبر توفير 10 طرق لربط الدول المجاورة بالمشاعر المقدسة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وفرت الهيئة العامة للطرق 10 طرق رئيسة يسلكها حجاج الدول المجاورة.

ومن جهة الشرق يستخدم حجاج الكويت طريقين، الأول «الخفجي - النعيرية - الرياض - مكة المكرمة» بطول 1473كلم، والثاني «الرقعي - حفر الباطن - المجمعة - مكة المكرمة» بطول 1277 كلم، ويستخدم حجاج دولة الإمارات العربية المتحدة طريق «البطحاء - سلوى - الهفوف - الرياض - الطائف - مكة المكرمة»، والذي يبلغ طوله 1514 كلم.

في حين يستخدم حجاج قطر طريق «سلوى - الهفوف - الرياض - الطائف - مكة المكرمة» بطول 1385 كلم، أما بالنسبة لحجاج مملكة البحرين، فيعبرون جسر الملك فهد الذي يصلهم بالخبر ثم إلى الرياض ثم الاتجاه إلى مكة المكرمة مرورا بالطائف، وتقدر المسافة الاجمالية للطرق بـ 1320 كم.

وفي الشمال يسلك حجاج الأردن، طريقين: الأول يبدأ من طريق حالة عمار ثم تبوك ثم المدينة المنورة وصولا إلى مكة المكرمة بطول 1219 كلم، والثاني ينطلق من الحديثة فالقريات ثم سكاكا ثم مكة المكرمة مرورا بالمدينة المنورة وتقدر المسافة الإجمالية للطرق بـ 1545 كم، في حين يسلك حجاج جمهورية العراق طريق جديدة «عرعر - عرعر - سكاكا - المدينة المنورة - مكة المكرمة» بطول 1579 كم.

وجنوبا يسلك حجاج الجمهورية اليمنية، طريق «الوديعة - نجران - أبها - مكة المكرمة» بطول 1372 كم، أما حجاج سلطنة عمان فيستخدمون طريق الربع الخالي «أم الزمول - البطحاء - سلوى - الهفوف - مكة المكرمة» بطول 2150 كم.

تجهيز الطرق: