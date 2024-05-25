شكرا لقرائتكم خبر الذكاء الاصطناعي ينهي إجراءات حجاج مبادرة طريق مكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تشارك الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، كممكن تقني ورقمي في مبادرة «طريق مكة» لـ1445، في الدول المستفيدة من المبادرة، ومنها جمهورية تركيا، عبر مطار اسنبوغا الدولي بالعاصمة أنقرة.

وعملت سدايا، ممثلة في مركز المعلومات الوطني، على تفعيل الأنظمة التقنية ذات العلاقة خلال الإشراف المباشر- مدعمة بمهندسين وفنيين- على تجهيز بنية تحتية تقنية في صالة الحجاج بالمطار، وفق أعلى المعايير والمواصفات العالمية المعتمدة، وتشغيل وإدارة «الحقائب المتنقلة»، لتسهل عملية إنهاء إجراءات دخول الحجاج الأتراك.

كما عملت على الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي خلال تطوير جهاز لوحي معزز بالذكاء الاصطناعي، يعمل كـ«كاونتر متنقل» يسهل إنهاء إجراءات الحجاج بشكل عام، والحجاج من ذوي الإعاقة وكبار السن بشكل خاص، مراعاةً لظروفهم.

يذكر، أن مبادرة طريق مكة إحدى مبادرات وزارة الداخلية ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن، أحد برامج رؤية المملكة 2030، تنفذها بالشراكة مع وزارات «الخارجية، والصحة، والحج والعمرة، والإعلام»، والهيئة العامة للطيران المدني وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن للمرة الثانية في الجمهورية التركية، والسادسة منذ إطلاقها.

جهود سدايا