شكرا لقرائتكم خبر تمديد مدة تراخيص الدفاع المدني عبر «أبشر أعمال» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
تأتي إتاحة الخدمة امتدادا لمسيرة وزارة الداخلية في التحول الرقمي، وجهود الدفاع المدني في أتمتة الخدمات، بما يسهم في تقديم حلول رقمية للمواطنين والمقيمين، توفر لهم الوقت والجهد، وتمكنهم من إتمام الإجراءات بيسر وسهولة.
وشاركت المديرية العامة للدفاع المدني، ضمن معرض وزارة الداخلية المتنقل (لا حج بلا تصريح)، بمنطقة المدينة المنورة.
واستعرض الدفاع المدني للزوار المهام والخدمات التي يقدمها لضيوف الرحمن، والتقنيات الحديثة لمواجهة الطوارئ والحفاظ على سلامة ضيوف الرحمن خلال موسم الحج، في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، والتعريف بأعمال ومهام المديرية، وتقديم رسائل توعوية لضيوف المعرض.
أجنحة معرض وزارة الداخلية
- القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة.
- المديرية العامة للدفاع المدني.
- المركز الوطني للعمليات الأمنية.
- الإدارة العامة للترجمة بوزارة الداخلية.
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