اختبار نماذج نقل جديدة بطريقة مبتكرة ومنظمة

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وأوضحت أن إصدار بطاقة التشغيل للشاحنة يسهم في ضمان الجودة والمتطلبات الفنية وتسجيل كافة البيانات المتعلقة بالمركبة، فيما يعد الالتزام بالتحميل الآمن للبضائع عاملًا أساسيا لرفع مستوى سلامة مرتادي الطرق والبضاعة المنقولة، مشيرة إلى إمكانية الاطلاع على دليل تثبيت البضاعة المنقولة على الشاحنات عبر موقعها الالكتروني، لتمكين الشركات والأفراد من تطبيق أفضل الممارسات.
وشددت الهيئة على ضرورة إصدار وثيقة نقل البضاعة، التي تعد إثباتا على استلام الناقل للبضاعة والحالة المبينة فيها، وبينت أن هذه الوثيقة تسهم في رفع الفرص الاستثمارية وتضمن حقوق ومسؤوليات جميع أطراف عمليات النقل، مشيرة إلى أن عدد الوثائق المصدرة في العام الماضي تجاوز 10 ملايين وثيقة على مستوى المملكة.
وسائل الامتثال:
- إصدار بطاقات التشغيل للشاحنات.
- إصدار وثيقة نقل البضائع.
- الالتزام بالتحميل الآمن للبضائع.
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