ضبط 17,030 مخالفا وإحالة 33,255 لبعثاتهم الدبلوماسية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة، عن ضبط 17030 مخالفين، وإحالة 33255 مخالفا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر وترحيل 13646، خلال الفترة من 16 الى 22 مايو 2024. وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به، وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم 911 بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 و996 في بقية مناطق المملكة. نتائج الحملات: 17,030 إجمالي عدد المخالفين.

10,662 مخالفا لنظام الإقامة.

4147 مخالفا لنظام أمن الحدود

2221 مخالفا لنظام العمل.

1119 حاولوا دخول المملكة.

17 متورطا في نقل وإيواء وتشغيل.

41,142 خضعوا لتنفيذ الأنظمة.

39,659 عدد المخالفين من الرجال.

1483 عدد المخالفات من النساء.

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