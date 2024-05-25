شكرا لقرائتكم خبر تحرير الرهائن ومحاكاة التهديدات في «الأسد المتأهب» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت في الأردن فعاليات تمرين «الأسد المتأهب 2024» بمشاركة وحدات من القوات المسلحة إلى جانب قوات دول شقيقة وصديقة، بحضور مساعد رئيس هيئة الأركان المشتركة للعمليات والتدريب في القوات المسلحة الأردنية العميد الركن نجي المناصير ومدير الأركان المشتركة للقوات المشتركة اللواء الطيار الركن محمد الأحمري وعدد من كبار القادة العسكريين بالدول المشاركة.

وشاركت وحدات القوات المسلحة بمختلف أفرعها (البرية والجوية والبحرية والدفاع الجوي) بقوات فعلية وضباط مخططين في التمرين إلى جانب قوات 32 دولة.

وشهد ختام التمرين، تطبيق عدد من السيناريوهات القتالية، حيث نفذت عدد من السيناريوهات التي تحاكي التهديدات والتحديات المستجدة في المنطقة وسط تحذيرات كبيرة تتعلق بأمن الحدود والإرهاب ومخاطر أخرى.

ونفذت وحدات القوات المسلحة خلال التمرين تدريبات ميدانية لتعزيز مفهوم العمل المشترك، تضمنت عمليات الاستهداف المشترك، والدفاع الجوي الصاروخي، وعمليات مكافحة الإرهاب في المناطق المأهولة، بالإضافة إلى عمليات تحرير الرهائن، وعمليات الدفاع والهجوم بالآليات والدبابات، والعمليات السيبرانية، وعمليات المعلومات والاتصالات الاستراتيجية.

تدريبات ميدانية: