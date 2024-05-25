تحرير الرهائن ومحاكاة التهديدات في «الأسد المتأهب»

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وشاركت وحدات القوات المسلحة بمختلف أفرعها (البرية والجوية والبحرية والدفاع الجوي) بقوات فعلية وضباط مخططين في التمرين إلى جانب قوات 32 دولة.
وشهد ختام التمرين، تطبيق عدد من السيناريوهات القتالية، حيث نفذت عدد من السيناريوهات التي تحاكي التهديدات والتحديات المستجدة في المنطقة وسط تحذيرات كبيرة تتعلق بأمن الحدود والإرهاب ومخاطر أخرى.
ونفذت وحدات القوات المسلحة خلال التمرين تدريبات ميدانية لتعزيز مفهوم العمل المشترك، تضمنت عمليات الاستهداف المشترك، والدفاع الجوي الصاروخي، وعمليات مكافحة الإرهاب في المناطق المأهولة، بالإضافة إلى عمليات تحرير الرهائن، وعمليات الدفاع والهجوم بالآليات والدبابات، والعمليات السيبرانية، وعمليات المعلومات والاتصالات الاستراتيجية.
تدريبات ميدانية:
- عمليات الاستهداف المشترك.
- الدفاع الجوي الصاروخي.
- عمليات مكافحة الإرهاب في المناطق المأهولة.
- عمليات تحرير الرهائن.
- عمليات الدفاع والهجوم بالآليات والدبابات.
- العمليات السيبرانية، وعمليات المعلومات.
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