شكرا لقرائتكم خبر فرق طب الأسرة تخدم 20 مليون مواطن بالمناطق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تحسين جودة الخدمات الصحية، وتعزيز الصحة العامة، وبناء مجتمع حيوي يتماشى مع رؤية المملكة، ارتبط نحو 20 مليون مستفيد بفريق طبي للأسرة، وذلك ضمن جهود جهات القطاع الصحي بالمملكة.

وأوضح برنامج تحول القطاع الصحي، أن دور الفريق الطبي للأسرة يهتم بصحة المستفيد وأسرته، خلال التركيز على الوقاية قبل العلاج، ومتابعة الحالة الصحية للأسرة بمختلف مراحل أفرادها الحياتية، والكشف المبكر عن الأمراض للحد من إصابتهم بها، وتصميم الخطط العلاجية المناسبة لحالة كل فرد حسب الحاجة.

إضافة إلى إدارة ومتابعة احتياجاته الطبية اللازمة.

وأشار البرنامج إلى أن التحول الصحي الرقمي يهدف لتحسين جودة الخدمات الصحية وتسهيل الوصول إليها، خلال مبادرات مختلفة وتكاتف الجهات جميعها، وما تقوم به وزارة الصحة من جهود في هذا الجانب يأتي تطبيق «صحتي»، ليتيح إمكان استعراض الطبيب المشرف عن الأسرة، وأعضاء الفريق الطبي، تفعيلا لدور التجمعات الصحية ومراكز الرعاية الصحية الأولية، في تقديم خدمات مميزة تتماشى مع نموذج الرعاية الصحية الحديث، بتقديم الرعاية الصحية الأولية والشاملة لجميع أفراد الأسرة، وتعريف الأسرة بسبل الوقاية من الأمراض.

دور الفريق الطبي للأسرة