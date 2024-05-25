شكرا لقرائتكم خبر فعالية لتعزيز صحة الأسرة بحي السفارات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظم «مكتب حي السفارات» بالهيئة الملكية لمدينة الرياض أمس الأول «فعالية صحة الأسرة»، وذلك بساحة الكندي بالتعاون مع فرع وزارة الرياضة بمنطقة الرياض.

وشهدت الفعالية حضورا متنوعا من سكان وزوار العاصمة؛ للمشاركة في الفعاليات الرياضية المتعددة، حيث تضمنت ركنا للتحديات لممارسة لعبتي البلياردو وتنس الطاولة، وألعابا أخرى ارتقت بتجربة الحضور من مختلف الفئات العمرية.

كما استمتع زوار الفعالية بالأركان الأخرى المختلفة، كأركان الشركاء ونقاط البيع المخصصة لعرض منتجات الأسر المنتجة، وركن الأندية، إضافة إلى توفير فقرات تدريبية لممارسة «البيلاتس والكارديو» عن طريق مدربين متخصصين.