فعالية لتعزيز صحة الأسرة بحي السفارات

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وشهدت الفعالية حضورا متنوعا من سكان وزوار العاصمة؛ للمشاركة في الفعاليات الرياضية المتعددة، حيث تضمنت ركنا للتحديات لممارسة لعبتي البلياردو وتنس الطاولة، وألعابا أخرى ارتقت بتجربة الحضور من مختلف الفئات العمرية.
كما استمتع زوار الفعالية بالأركان الأخرى المختلفة، كأركان الشركاء ونقاط البيع المخصصة لعرض منتجات الأسر المنتجة، وركن الأندية، إضافة إلى توفير فقرات تدريبية لممارسة «البيلاتس والكارديو» عن طريق مدربين متخصصين.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.