4 برامج تدريبية لتأهيل مستفيدي «تراحم» أسريا

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وتضمن البرنامج 4 دورات تدريبية بعنوان: (الحوار الزواجي، الاحتواء النفسي للمراهق، السلامة الفكرية، سلامة المراهق)، وتم اختيارها بعد دراسة الاحتياجات التدريبية للمستفيدين لتحقيق أكبر قدر من الاستفادة، وذلك بواقع 12ساعة تدريبية، قدمها 4 مدربين، إلى 252 مستفيدا.
وأوضح عميد معهد البحوث والدراسات والخدمات الاستشارية في الجامعة الدكتور محمد الشريف، أن الجامعة تعمل على منهجية واضحة في بناء برامج للتطوير المهني لخدمة للمستفيدين من داخل وخارج الجامعة، خلال الدراسة التحليلية لسد الفجوات ورصد الاحتياجات، ثم تصميم البرامج التدريبية والمهنية المناسبة، لافتا إلى أن مشاريع مركز الأميرة صيتة للتأهيل المهني والاجتماعي، تعد إحدى مبادرات الجامعة بالتعاون مع مؤسسة جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي، والتي تعود بالفائدة على أبناء الوطن.
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