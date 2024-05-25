1.7 طن لحوم فاسدة بنجران

وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة، عبدالله آل فاضل، أنه جرى مصادرة اللحوم الفاسدة، إضافة إلى وجود خضار تالفة، وتدنٍ في مستوى النظافة العامة، وانتشار الحشرات في المطعم المخالف، مشيراً إلى أنه تم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات وإغلاق المطعم، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.
وأكد آل فاضل استمرار الجولات الرقابية المكثفة لضمان الالتزام بتطبيق الاشتراطات الصحية، ورفع مستوى الامتثال.
داعيًا الجميع إلى ضرورة الإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات يتم رصدها بالتواصل مع مركز البلاغات الموحد (940) لمعالجتها.
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