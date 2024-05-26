السعودية | الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين تقدم خدمات نوعية لذوي الإعاقة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تحرص الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على الاهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقة ورعايتهم وتقديم سبل الراحة لهم داخل أرجاء البيت العتيق من خلال تجهيز مواقع مخصصة لهم ليتمكنوا من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة وطمأنينة.

وعملت على تجهيز المصليات بأفضل الأدوات والخدمات المخصصة لذوي الإعاقة ، وزودتها بماء زمزم، ومصاحف وكتيبات تعينهم على أداء مناسكهم، كما تتميز هذه المصليات بقربها من الأبواب تسهيلاً لحركة دخولهم وخروجهم، وبإمكان القاصد من ذوي الإعاقة التوجه إلى أي من المصليات الـ ( 3 ) الخاصة بالرجال الواقعة في توسعة الملك فهد -رحمه الله- الدور الأول مقابل باب (91)، والدور الأول مقابل جسر الشبيكة باب (68)، والدور الأرضي باب (68) بجوار سلالم الشبيكة.

وخصصت الهيئة للقاصدات من ذوي الإعاقة (3) مصليات تقع في توسعة الملك فهد -رحمه الله- باب (88) الأرضي، وباب (65) الدور الأول “الشبيكة”، مصلى 15 بالرواق السعودي المطل على صحن المطاف وتتوفر بالمصليات وسائل مساندة لذوي الإعاقة كأدوات التيمم، والمصحف المزود بقلم قارئ لكبار السن، والمصحف بلغة (برايل) وعدد من الكتب القيمة، والعصا المخصصة لفاقدي البصر، بالإضافة إلى وجود ترجمة خطبة الجمعة بلغة الإشارة.

كما تمت تهيئة الأبواب بمنحدرات للعربات ، وهي (68 – 74 – 79 – 84 – 89 – 90 – 93 – 94)، كذلك عدة جسور وهي (جسر أجياد، والشبيكة، والمروة، والأرقم)، وتوفير النقل الترددي لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة عبر الساحات الشرقية للمسجد الحرام عبر عربات قولفات ترددية وعربات كهربائية للطواف والسعي يستطيع القاصد الاستفادة منها من خلال تطبيق “تنقل” يمكن حجز عربة كهربائية، يستطيع القاصد الوصول إليها عبر نقاط عدة وهي (مدخل جسر المروة باب 25، مدخل سلم الأرقم باب 16، مدخل جسر أجياد باب 5، مدخل جسر الشبيكة باب 66، مدخل سلم أجياد الكهربائي باب 5).

وتتوفر العربات اليدوية في موقعين هما (مدخل الساحة الشرقية باب السلام 19، ومدخل الساحة الغربية جسر أجياد)، إضافة إلى توفر خدمة دفع العربات المجانية تطوعًا بلا مقابل لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة في موقعين، الأول عند مدخل أجياد من الداخل للدور الأرضي الذي يخدم المعتمرين في المطاف الأرضي، والموقع الثاني في الصفا الدور الثاني ويخدم المعتمرين في المسعى.