السعودية | “سدايا” تسهل خدمة ضيوف الرحمن عبر مبادرة “طريق مكة”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تشارك الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) كممكن تقني ورقمي في مبادرة “طريق مكة” لعام 1445هـ في الدول المستفيدة من المبادرة، ومنها جمهورية باكستان الإسلامية عبر مطار جناح الدولي في مدينة كراتشي.

وعملت سدايا ممثلةً في مركز المعلومات الوطني على تفعيل الأنظمة التقنية ذات العلاقة من خلال الإشراف المباشر- مدعمة بمهندسين وفنيين- على تجهيز بنية تحتية تقنية في صالة الحجاج بالمطار، وفق أعلى المعايير والمواصفات العالمية المعتمدة وتشغيل وإدارة “الحقائب المتنقلة”، لتسهل عملية إنهاء إجراءات دخول الحجاج.

كما عملت على الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي من خلال تطوير جهاز لوحي معزز بالذكاء الاصطناعي يعمل كـ “جهاز متنقل” يسهل إنهاء إجراءات الحجاج بشكل عام والحجاج من ذوي الإعاقة وكبار السن بشكل خاص مراعاة لظروفهم.

يذكر أن مبادرة طريق مكة إحدى مبادرات وزارة الداخلية ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية المملكة 2030 تنفذها بالشراكة مع وزارات «الخارجية، والصحة، والحج والعمرة، والإعلام»، والهيئة العامة للطيران المدني وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن.