تقرير طبي: الرجال يتصدرون إصابات سرطان المثانة في 3 مدن بالمملكة .. واستشاري يكشف السبب

صحيفة الخليج 365: كشف تقرير طبي عن تصدر الذكور عدد إصابات أورام المثانة الخبيثة بمستشفيات الملك فيصل التخصصي في 3 مناطق وهي " الرياض وجدة والمدينة المنورة" .

وأوضح التقرير أنه يبلغ عدد الحالات في الرياض 89 حالة بنسبة 4.5%، مقابل 11 حالة للإناث بواقع 0.5% ، فيما بلغ عدد المصابين في جدة 28 ذكرًا بنسبة 5.4% والإناث 11 حالة تمثل 1.5% ،وفي المدينة المنورة 13 ذكرًا مصابًا بنسبة 6.3%، و4 إناث بواقع 1.7%، وكان الإجمالي للذكور المصابين في المناطق الثلاث 130 حالة و26 حالة للإناث.

أسباب الإصابة بسرطان المثانة

وأوضح استشاري المسالك البولية عبداللطيف خالد : أن سبب ارتفاع إصابة سرطان المثانة لدى الرجال يعود لارتفاع نسبة التدخين لديهم، كذلك تلعب العوامل الغذائية دور مهم للإصابة ، وأيضا استنشاق الأصباغ والملوثات البيئية . وفقا لصحيفة الوطن .

وتابع : أنه حسب وزارة الصحة عام 2022 - 2023 م ، يحدث سرطان المثانة عادة لدى الرجال في عمر 60 لـ 70 سنة .