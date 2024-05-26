شكرا لقرائتكم ضبط عمالة تغش زيوت السيارات في حوش غنم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - ضبطت الفرق الرقابية في وزارة التجارة عمالة مخالفة تغش زيوت السيارات وتقوم بإخفائها في حوش للأغنام.

وقالت الوزارة عبر منصة إكس أن المتهمين حاولوا التخفي والتمويه على الرقابة، حيث تم ضبطهم وهم يغشون في زيوت السيارات ويخبئونها في “حوش غنم” في محاولة للتخفي والتمويه.

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وأشارت إلى أنها قامت بمصادرة 670 برميل زيت ومكائن تم إتلافها وإغلاق الموقع وإحالة المخالفين لتطبيق الإجراءات الرادعة بحقهم.