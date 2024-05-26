شكرا لقرائتكم جداول الحصص الدراسية للأسبوع الـ11 من الفصل الدراسي الثالث ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - نشرت قنوات عين جداول الحصص الدراسية للأسبوع الـ11 من الفصل الدراسي الثالث لكافة مراحل التعليم العام عبر قنوات عين ومنصة مدرستي.

ويمكن الاطلاع على جداول الحصص الدراسية للأسبوع الـ11 عبر الرابط التالي من هنا

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ويبدأ الطلاب غدًا الأحد 18 ذو القعدة 1445هـ الموافق 26 مايو 2024 م اختبارات الفصل الدراسي الثالث بحسب التقويم الدراسي للعام 1445 هـ.

ويتكون الفصل الدراسي الثالث من 13 أسبوعًا وشهد منذ بدايته في 03/03/2024 إجازة نهاية أسبوع واحدة مطولة وإجازة عيد الفطر المبارك.

ومن المقرر أن تكون بداية إجازة نهاية العام الدراسي يوم 04/12/1445 الموافق 10/06/2024 فيما تكون بداية الدراسة للعام الدراسي 1447/1446هـ يوم 14/02/1446 الموافق 18/08/2024.