شكرا لقرائتكم 60 متطوعاً في منفذ جديدة عرعر لخدمة حجاج العراق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - شارك 60 متطوعاً ومتطوعة تابعين لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الحدود الشمالية في تقديم الخدمات الإسعافية والإنسانية لضيوف الرحمن القادمين من جمهورية العراق الشقيقة منفذ جديدة عرعر البري لأداء مناسك الحج .

وتمثل دور المتطوعين والمتطوعات الفترة الصباحية والمسائية في مساعدة كبار السن والمرضى عبر العربات النقالة ولإنهاء إجراءات دخولهم إلى المملكة لأداء مناسك الحج, إضافةً إلى ركن توعوي وتثقيفي يقوم فيه المتطوعون بأخذ وفحص مؤشرات العلامات الحيوية للحجاج .

ويتواجد 3 فرق إسعافية بالمنفذ مجهزة بأحدث المعدات لتقديم الرعاية الطبية الطارئة للمرضى والمصابين من ساحات مدينة الحجاج إلى مستشفى جديدة عرعر .