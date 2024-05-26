شكرا لقرائتكم 12 ألف حاج تلقوا الخدمات الصحية بالمدينة المنورة منذ مطلع ذي القعدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تلقى أكثر من 12,066 حاجًّا خدمات الرعاية الطبية في المنشآت والمراكز الصحية الموسمية في المدينة المنورة خلال الفترة من 1 – 17 من ذي القعدة الجاري، ضمن الخدمات الشاملة التي هيأتها وزارة الصحة للعناية بضيوف الرحمن ورعايتهم خلال فترة وجودهم في المدينة المنورة.

وبين تجمع المدينة المنورة الصحي أن 10,748 حاجًّا تلقوا خدمات الرعاية الصحية في المراكز الصحية الموسمية المجاورة للمسجد النبوي ومحيط المنطقة المركزية, في حين استقبلت أقسام الطوارئ في المستشفيات 1323 مراجعاً من ضيوف الرحمن منذُ مطلع شهر ذي القعدة الجاري، كما أجريت 31 عملية قسطرة قلبية، توزعت بين عمليات علاجية وتشخيصية، في حين استدعت الحالة الصحية إجراء عمليات جراحية لـ 38 حاجاً من عدة جنسيات، إلى جانب 37 جلسة لغسيل الكلى .