شكرا لقرائتكم إنذار أحمر من الأرصاد لأهالي الخرمة وتربة ورنية حتى الـ11 مساءً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - رفع مركز الأرصاد درجة الإنذار على منطقة مكة المكرمة إلى اللون الأحمر متوقعًا هطول أمطار غزيرة مصحوبة بجريان السيول والصواعق الرعدية.

وقال المركز إن الحالة تستمر حتى الساعة 11 من مساء اليوم وتشمل محافظات الخرمة وتربة ورنية، مشيرًا إلى أن الظواهر المصاحبة تتمثل في رياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية.

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توقعات الأرصاد

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – فرصة هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مرتفعات مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة, كما تكون السماء غائمة جزئيًا يتخللها سحب رعدية ممطرة مسبوقة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية. في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك والمدينة المنورة تمتد الى أجزاء من منطقتي حائل والقصيم.