شكرا لقرائتكم الداخلية تعرّف بمبادرة طريق مكة ضمن معرض لا حج بلا تصريح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - استعرضت وزارة الداخلية مبادرة طريق مكة، إحدى مبادرات وزارة الداخلية ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن -أحد برامج رؤية المملكة 2030-، والتي تهدف إلى تقديم خدمات ذات جودة عالية لضيوف الرحمن المستفيدين من المبادرة، بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية، وذلك ضمن معرض الوزارة المتنقل (لا حج بلا تصريح) الذي أقيم بمنطقة المدينة المنورة، خلال الفترة من 12 ـ 17 ذي القعدة 1445هـ الموافق 20 ـ 25 مايو 2024م، في مجمع النور مول.

مبادرة طريق مكة

وحظي زوار معرض وزارة الداخلية، بالتعرف على جهود مبادرة طريق مكة المستمرة في تقديم خدمات ذات جودة عالية للحجاج المستفيدين منها، التي تنفذها للمرة السادسة في صالات المبادرة عبر (11) مطارًا في (7) دول هذا العام (1445 هـ/ 2024 م)، وهي باكستان وماليزيا وإندونيسيا والمغرب وبنجلاديش، وتركيا وكوت ديفوار.

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يذكر أن معرض وزارة الداخلية يحتوي على أجنحة لاستعراض خدمات إمارة منطقة المدينة المنورة وقطاعات الأمن العام ممثلةً في القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة والمديرية العامة للدفاع المدني والمركز الوطني للعمليات الأمنية، والإدارة العامة للترجمة بوزارة الداخلية.