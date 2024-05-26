شكرا لقرائتكم خبر عن طقس السعودية اليوم.. أمطار رعدية وزخات من البرد على 4 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، في حين ما تزال الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المسبوقة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض.





حالة البحر الأحمر

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وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.



حالة الخليج العربي



فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي وشمالية غربية إلى شمالية على الجزء الأوسط والجنوبي بسرعة 10-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.