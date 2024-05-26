حسبنا الله ونعم الوكيل.. شاهد: رد الكويتي بدر المطيري على محامية كذبت رواية براءته من قضية المخدرات

صحيفة الخليج 365: رد الكاتب الكويتي بدر المطيري على محامية، كذبت روايته بشأن أنه بريء من تهمة المخدرات التي سجن بسببها عام و8 أشهر.

وقال المطيري في مقطع فيديو: حسبنا الله ونعم الوكيل، الكارثة الكبيرة أنتي محامية طالعة تتكلمي عني بكل تأكيد وكأنك تملكين أدلة تنفي كل الأحكام والتحقيقات.

وكان المطيري قد ألقي القبض عليه عام 2000 قبيل حفل زفافه بأيام معدودة، ليدخل في قضية معقدة انتهت بسجنه والحكم عليه لمدة سبع سنوات، قبل أن يخرج بعد عام وثمانية أشهر، ويتضح أنه بريء من تهم المخدرات التي سجن بسببها.

وأفادت التحقيقات أن شخصًا مجهولًا لم يتم القبض عليه حتى اليوم، انتحل صفته عبر تزوير صورة جواز سفره بشكل احترافي، ليتحمل المطيري كل جرائم ذلك المنتحل والمتعاطي للمخدرات.

بينما كذبت المحامية الرواية وقالت عنها في الفيديو الذي عرضه بدر:" أكاذيب ودراما وتلفيق، إذا الناس عاجبها ومستعطفة ومصدقة والشخص نفسه مستفيد بالاستعطاف وجذب الانتباه على دراما غير حقيقية، أيش لون كل واحد يشق طريقه بالشهرة هو حر، أنا ما أعلق على الموضوع نهائيا لأنه مضيعة للوقت وفيه كثير من الأكاذيب".