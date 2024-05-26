السعودية | عبر “أبشر”.. “المرور” تطرح اليوم المزاد الإلكتروني للوحات المميزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

بدأت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأحد، بطرح مزاد اللوحات الإلكتروني للوحات المميزة.

ووفق “المرور”، فإن المزاد سيُقام عبر منصة “أبشر” التي تمكّن الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة إلكترونيًّا.

وأضافت أن المزاد يستمر حتى غد الإثنين 27 مايو، ويمكن المشاركة فيه عبر 4 خطوات، تتمثّل في: الدخول على منصة “أبشر”، واختيار خدمات من تبويب “خدماتي”، ثم اختيار “المرور”، ثم خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.