فرصة لتكون السحب الممطرة على الشرقية والرياض وأمطار بمكة والجنوب

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم- بمشيئة الله تعالى- استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.

في حين لاتزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المسبوقة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض.