سجلت 5 مناطق ممثلة في: الرياض، وعسير، والقصيم، وجدة، والمدينة المنورة أكثر مناطق المملكة ميادين للاحتفالات خلال العام الماضي، بينما تختلف ميادين الاحتفالات من منطقة لأخرى، حيث تشهد بعض المناطق إقامة الاحتفالات والمهرجانات في المسارح والميادين المفتوحة، والبعض يفضل إقامتها داخل قاعات الأفراح المغلقة، ومنها ما تقام في المماشي الرياضية ، والمراكز الحضرية وغيرها، وتستنفر أمانات المناطق جهودها في استحداث وتأهيل ميادين احتفالات سنويا في مختلف مناطق المملكة.

زيادة الميادين

كشف تقرير وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للعام الماضي، ارتفاع ميادين الاحتفالات، حيث بلغت 649 ميدان احتفالات، مقارنة بعام 2022 والتي بلغت 625 ميدان احتفالات، واستحوذت منطقة الرياض على النصيب الأكبر من ميادين الاحتفالات بـ 138 ميدانًا ونسبة21%، وحلت منطقة عسير ثانيًا بـ 105 ميادين بـ16%، والقصيم ثالثًا بإجمالي 56 ميدانًا بـ9%، وجدة رابعًا بإجمالي 39 ميدان بـ6%، والمدينة المنورة خامسًا، بإجمالي 38 ميدانًا بـ5.85%.

الأقل ميادين

تصدرت حفر الباطن أقل المناطق ميادين احتفالات، حيث بلغ إجمالي ميادين الاحتفالات 3 ميادين احتفالات بـ0.46%، وحلت العاصمة المقدسة ثانيًا، بإجمالي 7 ميادين احتفالات بـ1%، والحدود الشمالية ثالثًا، بإجمالي 14 ميدان احتفالات بـ2%، وتساوت الشرقية والجوف رابعا، بإجمالي 18 ميدان احتفالات لكل منهما بـ3%، والطائف خامسًا، بإجمالي 22 ميدان احتفالات بـ3.38%.

ميادين ومناطق

649 ميدان احتفالات بالمناطق

5 مناطق الأكثر ميادين احتفالات

مكة والشرقية ضمن الأقل ميادين احتفالات

4 مواقع لاحتفالات المناطق

الأكثر ميادين احتفالات:

الرياض: 21%

عسير: 16%

القصيم: 9%

جدة: 6%

المدينة المنورة: 5.85%

الأقل ميادين:

حفر الباطن: 0.46%

مكة المكرمة: 1%

الحدود الشمالية: 2%

الشرقية والجوف: 3%

الطائف: 3.38%