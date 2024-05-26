شكرا لمتابعة خبر عن تركت ولدي في اللفة رجعت لقيته في القبر .. رجل يروي قصة غيابه عن أسرته 33 عاما .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - روي رجل يدعى “أحمد الكعبي” قصة غيابه عن أسرته 33 عاماً، وعودته بعد استقبال اتصال من ابنته.

وقال الكعبي خلال حديثه عبر قناة العربية أنه واجه خلافات مع زوجته وعائلته منذ سنوات، لذلك قرر الرحيل عنهم، وفي عام 1995 حاول العودة ولكنه رحل مرة أخرى إلى جدة.

وأضاف الكعبي في حديثه قائلا “كان في حنين لأهلي وكنت أسأل إلى متى سأجلس على هذا الحال لكن ما كنت أقدر كأن في شيء يمنعني”.

وتابع الكعبي “تفاجأت من فترة باتصال من ابنتي، وما كنت اعرفها، وقلت لها مين أنتي، قالت لي أنا مني أحمد الكعبي، فشعرت بصدمة، فقررت العودة بعدها إلى المنزل، ولقيت كل شئ اتغير، وولدي اللى تركته في اللفة رجعت لقيته في القبر”.