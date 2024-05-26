شكرا لقرائتكم أمانة عسير تطرح 15 فرصة استثمارية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - طرحت أمانة منطقة عسير ممثلة في بلدية محافظة خميس مشيط 15 فرصة استثمارية, وذلك عبر بوابة الاستثمار البلدي “فرص”.

فرص استثمارية في عسير

وتتضمن الفرص المطروحة أنشطة تجارية متعددة الاستخدامات، وأنشطة سياحية ورياضية وترفيهية.

ودعت الأمانة الراغبين في الاستثمار والاطلاع على الفرص، وتفاصيل المنافسة الدخول من خلال تطبيق الاستثمار البلدي “فرص”.