شكرا لقرائتكم تعليم نجران يعتمد حركة توزيع المعلمين والمعلمات الجدد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - اعتمد مدير عام التعليم بمنطقة نجران منصور بن عبدالله آل شريم حركة توزيع 521 معلماً ومعلمة من المعينين الجدد على مدارس المنطقة، وفقاً للتعاقد المكاني للعام الدراسي 1446هـ .

اعتماد حركة النقل في نجران

وأوضحت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران، أن توقيع العقود مع المعلمين والمعلمات الجدد، سيعلن لاحقاً عبر المنصة الإلكترونية للإدارة.

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وأبانت الإدارة أن الاستعلام عن الحركة متاح عبر حساب المعلمين والمعلمات في نظام “نور”، علماً أن موعد المباشرة للمدارس سيكون مع بداية العام الدراسي 1446هـ.