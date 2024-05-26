شكرا لقرائتكم التجارة: استدعاء 357 مركبة فورد Explorer.. خلل يسبب الحوادث ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت وزارة التجارة، اليوم الأحد، عن استدعاء 357 مركبة فورد “2020/ 2022 Explorer”.

استدعاء 357 مركبة فورد Explorer

وأوضحت التجارة، عبر حسابها الرسمي في منصة إكس: “أن سبب الاستدعاء، يرجع لاحتمالية انكسار مسمار التثبيت الأفقي للمحور الخلفي، مما قد يؤدي إلى انفصال عمود توجيه المركبة؛ مما يزيد من خطر وقوع حادث”.

قد يهمّك أيضاً

إصلاح المركبة مجانا

وتابعت الوزارة أن هذا الإجراء هو للتحقق من شمول رقم هيكل المركبة من خلال Recalls.sa، كما دعت أصحاب المركبات للتواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا.