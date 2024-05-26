شكرا لقرائتكم مبادرة طريق مكة في ماليزيا تسهل رحلة ضيوف الرحمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تتواصل جهود الكوادر الوطنية في خدمة الحجاج المستفيدين من “مبادرة طريق مكة” في مملكة ماليزيا، التي تعمل عليها وزارة الداخلية، لإنهاء إجراءات الحجاج بكل يسر وسهولة، وذلك بصالة المبادرة بمطار كوالالمبور الدولي.

قد يهمّك أيضاً

وقدم الحجاج شكرهم للقيادة الرشيدة -أيدها الله-، على خدمتهم الحرمين الشريفين وقاصديهما، ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة واطمئنان، مشيدين بهذه المبادرة التي تسهم في التخفيف عن الحجاج، وتسهل إجراءات سفرهم.وعبر المستفيدون من حجاج ماليزيا، عن شعورهم بالسعادة من خلال الإجراءات والتسهيلات التي وجدوها في صالة المبادرة بمطار كوالالمبور، من خلال إنهاء إجراءاتهم قبل صعودهم الطائرة، وسط أجواء تعمها البهجة.

يُذكر أن مبادرة طريق مكة إحدى مبادرات وزارة الداخلية ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية المملكة 2030، تواصل تنفيذها للعام السادس بالتعاون مع وزارات «الخارجية، والصحة، والحج والعمرة، والإعلام»، والهيئة العامة للطيران المدني وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن.