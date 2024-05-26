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شكرا لقرائتكم التأمينات الاجتماعية : إرفاق تعريف دراسي سنوياً للطالب فوق سن 21 عامًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - جددت التأمينات الاجتماعية التأكيد على ضرورة إرفاق التعريف الدراسي للطالب المعال بشكل سنوي في سن ما بين 21 إلى 26 سنة.
وقالت خدمة العملاء ردًا على استفسار عبر منصة إكس حول سبب وقف الدعم الخاص بأحد التابعين بسبب بلوغه 21 عامًا ولا يزال في الدراسة إنه يلزم إرفاق تعريف دراسي سنوياً من سن 21 سنة إلى 26 سنة إذا كان الابن (المعال) طالب.
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إضافة تابع في التأمينات الاجتماعية
وأضافت أنه يمكن تقديم طلب إضافة أو تعديل حالة معال عبر موقع التأمينات أونلاين واتباع الخطوات التالية:
- الدخول على الخدمة بالنقر على زر “ابدأ الخدمة”.
- تعبئة البيانات الشخصية.
- إرفاق المتطلبات بإحدى الصيغ التالية (pdf, png, jpg, jpeg).
- التأكيد على الإقرار وإكمال الطلب.
- ستصلك رسالة نصية تتضمن رقم الطلب ويمكنك متابعة الطلب من هنا
خدمة المنافع الموحدة
ومؤخرًا أطلقت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خدمة شهادة مقدار المنافع الموحدة لعملاء نظامي التقاعد ونظام التأمينات الاجتماعية، والتي تضاف إلى حزمة الخدمات الإلكترونية العديدة التي تقدمها المؤسسة عبر منصاتها الرقمية.
ويأتي إطلاق هذه الخدمة في ظل التحول الرقمي الكبير الذي تشهده التأمينات الاجتماعية في تقديم منتجاتها وخدماتها المقدمة، حيث تقدم كافة الخدمات بشكل فوري في بيئة رقمية آمنة ومتكاملة.