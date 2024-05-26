شكرا لقرائتكم التأمينات الاجتماعية : إرفاق تعريف دراسي سنوياً للطالب فوق سن 21 عامًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - جددت التأمينات الاجتماعية التأكيد على ضرورة إرفاق التعريف الدراسي للطالب المعال بشكل سنوي في سن ما بين 21 إلى 26 سنة.

وقالت خدمة العملاء ردًا على استفسار عبر منصة إكس حول سبب وقف الدعم الخاص بأحد التابعين بسبب بلوغه 21 عامًا ولا يزال في الدراسة إنه يلزم إرفاق تعريف دراسي سنوياً من سن 21 سنة إلى 26 سنة إذا كان الابن (المعال) طالب.

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إضافة تابع في التأمينات الاجتماعية

وأضافت أنه يمكن تقديم طلب إضافة أو تعديل حالة معال عبر موقع التأمينات أونلاين واتباع الخطوات التالية: