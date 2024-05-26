شكرا لقرائتكم برنامج سكني: طرح مخطط ولي العهد بمكة الأربعاء القادم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلن برنامج سكني أنه تم تأجيل طرح مخطط ولي العهد في مكة المكرمة إلى يوم الأربعاء المقبل بدلًا من اليوم الأحد.

وكان بعض المستفيدين أكدوا أنهم نقلوا رسالة نصية حول موعد الطرح الجديد جاء فيها: “نحيطكم علماً بأن طرح مخطط ولي العهد 1/7/119/و/س (الأزهار) في مدينة مكة المكرمة قد تم تأجيله إلى يوم الأربعاء 1445/11/21هـ الموافق 2024/05/29م، الساعة الثالثة عصراً.

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ولفت البرنامج إلى أنه بإمكان الراغبين التسجيل واختيار قطعة الأرض المناسبة وتوقيع عقد الدعم السكني من خلال تطبيق سكني.

موعد طرح مخطط ولي العهد

وأكدت خدمة المستفيدين في البرنامج صحة الرسائل المتداولة وأكدت أنه يتم الإعلان عن المخططات والمشاريع السكنية بعد جهوزيتها؛ وذلك عبر المنصات الرسمية.

ودعت إلى تحميل تطبيق سكني وتفعيل التنبيهات لإشعارك عن كل ما هو جديد بشكل مستمر.

الدعم السكني

يُذكر أن الصندوق العقاري يُقدم خدمات برامج الدعم السكني من خلال أكثر من 43 خدمة رقمية، عبر البوابة الإلكترونية للصندوق، وخدمة المستشار العقاري، إضافة لأجهزة الخدمات الذاتية في فروعه كافة وعلى مدار 24 ساعة، فيما يقوم مركز الاتصال الموحد 199088 وقنوات التواصل الاجتماعي بالرد على استفسارات وأسئلة المستفيدين.