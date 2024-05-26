شكرا لقرائتكم خبر عن رفع مستوى الوعي الأمني السيبراني للعاملين في موسم الحج والان نبدء بالتفاصيل

الأمن السيبراني

الدمام - شريف احمد - نظمت الإدارة العامة للأمن السيبراني، وإدارة الخدمات المشتركة بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، ممثلة بقسم تقنية المعلومات برنامج تدريبي بعنوان: ”تعزيز الأمن السيبراني في منظومة البيئة والمياه والزراعة لموسم الحج 1445 هـ “.تهدف الورشة إلى تعزيز الجاهزية السيبرانية للجهات المشاركة في موسم الحج، وتنمية مهارات المنسوبين في مجال الأمن السيبراني، وتمكينهم من تعزيز أمنها السيبراني.وأوضح مدرب البرنامج المهندس عبد الرحمن العتيبي أنها تستهدف تعريف منسوبي ومنسوبات منظومة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، بالأمن السيبراني وأهم عناصره، وعرض الضوابط الأساسية للأمن السيبراني.هذا بالإضافة إلى عرض دور التقنيين في الحماية من مخاطر الأمر السيبراني، وفي تعزيز الأمن السيبراني في موسم الحج، والتعرف على سياسات الاستخدام الخاصة بالوزارة، وهي تحت إشراف الأستاذة هدى العقيلي مدير مركز التوعية والإرشاد بالأمن السيبراني بالوزارة.كما أشار مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد الخليف، إلى أهمية الإسهام في بناء ثقافة سيبرانية عالية لمواجهة التحديات والمخاطر التي يمكن أن تواجه منسوبي ومنسوبات الوزارة.