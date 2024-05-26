شكرا لقرائتكم 3 تنبيهات من الدفاع المدني لأهالي مكة وعسير والباحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - دعا الدفاع المدني المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة واتباع الإرشادات إثر الحالة المناخية التي تشهدها عدد من مناطق المملكة اليوم بناء على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد.

تنبيهات الدفاع المدني

ونبهت المديرية العامة عبر منصة إكس أهالي مناطق مكة المكرمة وعسير والباحة من الظواهر الجوية التي تشهدها أجزاء من تلك المناطق داعية إلى اتباع تعليمات السلامة والأمان ومتابعة مستجدات الحالة الجوية.

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توقعات الأرصاد اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، في حين ما تزال الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المسبوقة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض.

طقس الباحة

كما نبَّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار غزيرة على منطقة الباحة، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وجريان السيول، وتساقط البرد، وصواعق رعدية، على مدينة الباحة، ومحافظات العقيق، وبلجرشي، والقرى، والمندق، وبني حسن، والأجزاء المجاورة لها.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الحادية عشرة مساءً.