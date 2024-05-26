شكرا لقرائتكم خبر عن "موان" يكشف لـ "اليوم" تفاصيل التوسع في 4 مبادرات لحج هذا العام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوضح مستشار الرئيس للمسؤلية الاجتماعية في المركز الوطني لإدارة النفايات ”موان“ عثمان بن هاشم، أن المركز سيتوسع في 4 مبادرات، خلال حج هذا العام تحت شعار "حج بلا نفايات".

وأشار خلال ملتقى المسؤولية الاجتماعية بجدة، إلى أن هذا يأتي ضمن جهود المركز في موسم حج 1445هـ الذي يتمثل في التوعية وبناء القدرات، ومبادرة إحرام مستدام ومبادرة المخيم النموذجي. حج بلا نفايات وتابع بن هاشم، أنه خلال هذا العام ستطبق مجموعة المعايير المستدامة في بعض المخيمات بمشعر منى، كنموذج للمساهمة في تقليص حجم النفايات المنتجة، وإمكانية إعادة تدويرها واستخدامها بشكل صحيح في مبادرة المخيم النموذجي.

وقال إنه من المتوقع الخروج من هذا النموذج ببرنامج يعمم على كافة المخيمات، وسوف تستهدف مبادرة إحرام مستدام الاستفادة من فائض الإحرامات بإعادة تدوير المنتجات النسيج من إحرام ومخدات إلى منتجات صديقة البيئة.

وذكر أنه يستهدف جمع 50 طن من الإحرامات، بالإضافة إلى بناء قدرات لمشرفي الاستدامة لمقدمي خدمات الإعاشة والسكن والنقل.