شكرا لقرائتكم خبر عن الجلاجل يرأس وفد المملكة في اجتماعات جمعية الصحة العامة بجنيف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يبدأ وزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل اليوم زيارة إلى سويسرا، يرأس خلالها وفد المملكة المشارك في اجتماعات جمعية الصحة العامة في دورتها السابعة والسبعين لمنظمة الصحة العالمية بمقر الأمم المتحدة في جنيف.

ويلتقي الجلاجل خلال زيارته التي تستمر عدة أيام، عددًا من الوزراء النظراء وقيادات المنظمات الدولية لبحث أوجه التعاون المشترك والموضوعات ذات الاهتمام الصحي, وحضور عدد من الفعاليات المصاحبة التي تناقش الأمن الصحي وتعزيز الصحة العالمية.

ويحضر وزير الصحة اجتماع مجلس وزراء الصحة العرب ومكتبه التنفيذي في دورته الستين, ويشارك في اجتماعات جمعية الصحة العامة بمقر الأمم المتحدة على رأس وفد يضم عددًا من الوكلاء والقيادات الصحية بالمملكة.