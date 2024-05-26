رافد تعلن عن قرب انتهاء فترة التسجيل في خدمة النقل المدرسي وتؤكد أن الأجور غير مستردة في حالتين

نظام نور

أعلنت شركة تطوير لخدمات النقل "رافد" - الشريك الإستراتيجي لوزارة التعليم في تقديم خدمة النقل المدرسي - عن قرب انتهاء فترة التسجيل في خدمة النقل المدرسي للعام الدراسي القادم 1446هـ. وأكدت الشركة أنه من المقرر إغلاق التسجيل يوم الاثنين 4 ذو الحجة 1445هـ الموافق 10 يونيو 2024م، مهيبة أولياء الأمور بالمسارعة في تسجيل أبنائهم وبناتهم وحجز مقاعدهم من خلالالوزاري. وأوضحت أن مراحل التسجيل في الخدمة تبدأ بفتح باب التسجيل وطلب خدمة النقل المدرسي من خلال نظام نور، ودفع أجور التسجيل عبر نظام سداد، حيث يتم بعد مرور 48 ساعة تحويل الحالة إلى قيد الدراسة حتى إغلاق التسجيل، على أن تخضع كافة الطلبات لمعايير الأولوية والاستحقاق، مبينةً أنه بعد مضي 15 يوم عمل يتم تحويل الحالة إلى مشمول للطلبة المطابقين للمعايير.

وأشارت "رافد" إلى أن الأجور غير مستردة في حال قبول الطلب وتوفير الخدمة، وفي حال عدم قبول الطلب أو عدم توفير الخدمة فيمكن استرداد المبلغ عن طريق نظام سداد خلال 15 يوم عمل، علمًا بأن الطلاب والطالبات من ذوي الإعاقة وأبناء أسر الضمان الاجتماعي معفيين من أجور التسجيل. وبينت الشركة أن فتح باب التسجيل المبكر في الخدمة والذي بدأ منذ 21 يناير 2024م؛ جاء بهدف إتاحة الفرصة لأولياء الأمور لتسجيل أبنائهم وعدم حصره في وقت ضيق، إضافة إلى التخطيط المسبق لتقديم الخدمة للمستفيدين، واستكمال كافة التجهيزات والاستعدادات وفحص أسطول النقل المدرسي، والتي ستسهم في انتظام الخدمة منذ الأسبوع الدراسي الأول، مُبينةً أن التسجيل في الخدمة يتطلب سداد أجور التسجيل والبالغة 200 ريال للعام الكامل، علمًا بأنها لا تمثل التكلفة الفعلية لخدمة النقل المدرسي التي تتكفل بها الدولة؛ حيث تهدف أجور التسجيل إلى رفع كفاءة التشغيل، وضمان عدم حجز المقاعد من قبل فئات لا تستفيد من الخدمة بشكل كامل. يذكر أن شركة تطوير لخدمات النقل "رافد" خصصت قنوات اتصال متنوعة لخدمة المستفيدين والرد على استفساراتهم والتفاعل معهم، من خلال تلقي الاتصالات من قبل مركز رعاية العملاء على الرقم المجاني 8001231000، أو التواصل عبر البريد الإلكتروني، أو عبر حساب الشركة على منصة إكس Rafedcare، إضافة إلى الموقع الإلكتروني .