وأشارت "رافد" إلى أن الأجور غير مستردة في حال قبول الطلب وتوفير الخدمة، وفي حال عدم قبول الطلب أو عدم توفير الخدمة فيمكن استرداد المبلغ عن طريق نظام سداد خلال 15 يوم عمل، علمًا بأن الطلاب والطالبات من ذوي الإعاقة وأبناء أسر الضمان الاجتماعي معفيين من أجور التسجيل. وبينت الشركة أن فتح باب التسجيل المبكر في الخدمة والذي بدأ منذ 21 يناير 2024م؛ جاء بهدف إتاحة الفرصة لأولياء الأمور لتسجيل أبنائهم وعدم حصره في وقت ضيق، إضافة إلى التخطيط المسبق لتقديم الخدمة للمستفيدين، واستكمال كافة التجهيزات والاستعدادات وفحص أسطول النقل المدرسي، والتي ستسهم في انتظام الخدمة منذ الأسبوع الدراسي الأول، مُبينةً أن التسجيل في الخدمة يتطلب سداد أجور التسجيل والبالغة 200 ريال للعام الكامل، علمًا بأنها لا تمثل التكلفة الفعلية لخدمة النقل المدرسي التي تتكفل بها الدولة؛ حيث تهدف أجور التسجيل إلى رفع كفاءة التشغيل، وضمان عدم حجز المقاعد من قبل فئات لا تستفيد من الخدمة بشكل كامل. يذكر أن شركة تطوير لخدمات النقل "رافد" خصصت قنوات اتصال متنوعة لخدمة المستفيدين والرد على استفساراتهم والتفاعل معهم، من خلال تلقي الاتصالات من قبل مركز رعاية العملاء على الرقم المجاني 8001231000، أو التواصل عبر البريد الإلكتروني، أو عبر حساب الشركة على منصة إكس Rafedcare، إضافة إلى الموقع الإلكتروني .
كانت هذه تفاصيل خبر رافد تعلن عن قرب انتهاء فترة التسجيل في خدمة النقل المدرسي وتؤكد أن الأجور غير مستردة في حالتين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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