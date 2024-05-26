شاهد : لحظة احتفال مواطن بتخرج ابنته "الكفيفة " من جامعة الملك عبدالعزيز بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف الأولى

صحيفة الخليج 365 : نشر مواطن مقطع فيديو، وثق احتفاله مع ابنته "كفيفة"،بمناسبة تخرجها من الجامعة.

وأرفق المواطن محمد العبد الهادي، الفيديو بتعليق : "أبشركم بتوفيق الله تم تخرج ابنتي كفيفة البصر منيرة البصيرة بفضل الله منيرة من جامعة الملك عبدالعزيز بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف الأولى ووصلت الآن إلى مطار الملك فهد الدولي ولله الحمد نسأل الله أن يوفقها لخدمة دينها ووطنها".

ولفت الأب إلى أنه شعر بسعادة كبيرة بتخرج ابنته، ودمعت عيناه من الفرحة.

وأوضحت الابنة إنها تخرجت بتخصص العلاقات العامة من كلية الاتصال والإعلام في جامعة الملك عبدالعزيز في جدة.

وأثار المقطع حالة من التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلق مغرد قائلا: " ماشاء الله ، الأب هو أكبر داعم وسند لابنته"

وأضافت مغردة: "هذه القصص الملهمة وهذه الإنجازات المشرفة، توضح بوضوح قوة وقدرات بناتنا من ذوي الإعاقة البصرية بالرغم من التحديات التي يواجهنها".