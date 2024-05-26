القبض على 3 وافدين بتأشيرة زيارة لترويجهم حملات حج وهمية

21 موقعا للأحوال المدنية المتنقلة تقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها للرجال والنساء في 21 موقعًا حول المملكة، وذلك ضمن مبادرة «نأتي إليك» التي تنفذها... الرياض: الرياض: دوت الخليج 18 ذو القعدة 1445 هـ 18 ذو القعدة 1445 هـ صيانة وسفلتة في النعيرية والقطيف تنفذ أمانة المنطقة الشرقية حاليًا عددًا من المشاريع التنموية، لتطوير الطرق بمحافظة النعيرية، وذلك ضمن برامج أنسنة المدن، وجودة... الدمام: دوت الخليج الدمام: دوت الخليج 18 ذو القعدة 1445 هـ 18 ذو القعدة 1445 هـ وزير الخارجية يشارك في اجتماع دعم السلطة الفلسطينية شارك وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، اليوم، في اجتماع بشأن دعم السلطة الفلسطينية مع دول عربية والشركاء الدوليين على المستوى... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 18 ذو القعدة 1445 هـ 18 ذو القعدة 1445 هـ غدا.. أول تعامد للشمس على الكعبة خلال العام الجاري تشهد سماء مكة المكرمة يوم غد الاثنين، التعامد الأول للشمس على الكعبة المشرفة، بالتزامن مع وقت أذان الظهر في المسجد الحرام عند تمام... مكة المكرمة :دوت الخليج مكة المكرمة :دوت الخليج 18 ذو القعدة 1445 هـ 18 ذو القعدة 1445 هـ نائب أمير مكة يُدشّن ويضع حجر الأساس لـ 121 مشروعا بيئيا ومائيا تحت رعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، دشّن نائبه الأمير سعود بن مشعل 59 مشروعًا تنمويًا... جدة :دوت الخليج جدة :دوت الخليج 18 ذو القعدة 1445 هـ 18 ذو القعدة 1445 هـ إصدار التقرير الشهري عن أداء المطارات الداخلية والدولية لشهر أبريل 2024 أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني, اليوم، تقريرها الشهري عن أداء مطارات المملكة الدولية والداخلية، لشهر أبريل 2024م، وفقاً لـ11... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 18 ذو القعدة 1445 هـ 18 ذو القعدة 1445 هـ انطلاق ملتقى "إسكو السعودية 2024".. غداً في الرياض تنطلق في الرياض غداً، أعمال ملتقى "إسكو السعودية 2024"، والمعرض المصاحب الذي ينظمه المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة"، تحـت شعار... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 18 ذو القعدة 1445 هـ 18 ذو القعدة 1445 هـ

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