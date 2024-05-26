شكرا لمتابعة خبر عن كواليس إصابة 3 أطفال بالتسمم الغذائي بحفر الباطن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت أمانة محافظة حفر الباطن يوم أمس إغلاق إحدى المنشآت التجارية مؤقتا بعد الاشتباه بحالات تسمم غذائي.

وبدأت تفاصيل الواقعة بعدما عاني 3 أطفال من وعكة صحية في مغرب يوم الجمعة، واذدادت حدة الآلام ونقلهم والدهم إلى المستشفى، وفقا لـ”العربية”.

وتلقى الأطفال الثلاثة العلاج اللازم، كما أُجريَت لهم الفحوصات الطبية المقررة لتشخيص حالتهم حينها، وأصبحت حالتهم الصحية جيدة في الوقت الراهن.

ويتنظر الفريق الطبي في المستشفى ظهور النتائج المخبرية التي عُثر عليها في المنشأة المشتبه به.