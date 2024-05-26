بالفيديو.. الكويتي "بدر المطيري" يكشف اسم الشخص الذي انتحل هويته وسجن بسببه عام و8 أشهر في قضية مخدرات

صحيفة الخليج 365: كشف المواطن الكويتي بدر المطيري، اسم الشخص الذي انتحل هويته، وذلك بعد تبرئته من تهمة المخدرات التي سجن بسببها عام و8 أشهر.

وقال خلال مقطع فيديو، :" أحد المسؤولين قال لي أنه يعرف اسم الشخص الذي انتحل صفتي عبر تزوير صورة جواز السفر، واسمه عيفان عويد حمود عيفان"، مشيرا إلى أن المسؤول لم يحدد جنسية هذا الشخص.

وتابع:" رئيس المباحث قال لي أنا ما ابيه، أنا ابي أوصل للي وراه، أثره مو ظاهر لنا في أمور كثيرة"، وأردف:" يفترض كل شخص له ملف عندنا، وطريقة تتبع".

الجدير بالذكر، ألقي القبض على المطيري عام 2000 قبيل حفل زفافه بأيام معدودة، ليدخل في قضية معقدة انتهت بالحكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات، قبل أن يخرج بعد عام وثمانية أشهر، ويتضح أنه بريء من تهم المخدرات التي سجن بسببها.