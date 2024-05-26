بعد إغلاق المنشأة.. تفاصيل إصابة 3 أطفال باشتباه تسمم غذائي داخل مطعم بحي التلال في حفر الباطن

صحيفة الخليج 365: كشفت مصادر تفاصيل إصابة 3 أطفال بحالات اشتباه تسمم غذائي نتيجة تناولهم الطعام في أحد مطاعم حي التلال في محافظة حفر الباطن مساء أول أمس الجمعة.

وقالت المصادر إن والد الأطفال بعد تعرضهم إلى حالات التسمم، قام بنقلهم إلى مستشفى الولادة والأطفال في حفر الباطن، وتلقوا العلاج اللازم، وحالتهم الصحية مستقرة. حسب العربية.نت.

وأشارت إلى أن الفريق الطبي في المستشفى ما زال ينتظر ظهور النتائج المخبرية التي عُثر عليها في المطعم المشتبه به.

والجدير بالذكر، أعلنت أمانة محافظة حفر الباطن أمس إغلاق إحدى المـنشـآت التجـارية؛ لـرصد حالات اشتـباه تـسمُّم غـذائي.