شكرا لقرائتكم خبر استخدام الحلول المبنية على الطبيعة في مشاريع المحميات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ومن النقاشات التي جرت بين المسؤولين في مقر الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN) بمدينة غلاند السويسرية، انضمام محمية الملك عبدالعزيز الملكية «للقائمة الخضراء»، حيث أكد الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية، للمدير العام للاتحاد التزامهم بتحقيق معايير الإدارة الفعالة «للقائمة الخضراء».
وفي ديسمبر الماضي كرم الاتحاد المحمية؛ نظير اجتيازها المراحل الأولى للانضمام للقائمة الخضراء؛ وذلك بعد حصولها على العضوية الحكومية للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، وتسجيلها في قاعدة البيانات العالمية للمناطق المحمية (WDPA) في مارس 2023، وهو ما أسهم في تعزيز ظهور المناطق المحمية السعودية على قواعد البيانات العالمية المتخصصة.
محمية الملك عبدالعزيز:
- حصلت على عضوية الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة.
- تعد بذلك الجهة الثالثة على مستوى المملكة.
- أول محمية ملكية تحصل على عضوية الاتحاد.
- جهود مميزة في المحافظة على الثروات الطبيعية.
- إشراك المجتمع المحلي في حماية الحياة الفطرية.
كانت هذه تفاصيل خبر استخدام الحلول المبنية على الطبيعة في مشاريع المحميات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.