استخدام الحلول المبنية على الطبيعة في مشاريع المحميات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - التقى الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية، المهندس ماهر القثمي، المدير العام للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN) الدكتورة جريتيل أجيلار، بهدف تعزيز مجالات التعاون المستقبلية بين الجهتين، وتنسيق آليات الفعاليات والأحداث البيئية المقبلة بينهما، فضلا عن مناقشة استخدام الحلول المبنية على الطبيعة في مشاريع المحمية؛ لضمان استدامة الموارد الطبيعية، بما يتوافق مع أهداف رؤية السعودية البيئية، والمستهدفات الاستراتيجية للمحميات الملكية 2030، ومخرجات مبادرة «السعودية الخضراء».

ومن النقاشات التي جرت بين المسؤولين في مقر الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN) بمدينة غلاند السويسرية، انضمام محمية الملك عبدالعزيز الملكية «للقائمة الخضراء»، حيث أكد الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية، للمدير العام للاتحاد التزامهم بتحقيق معايير الإدارة الفعالة «للقائمة الخضراء».

وفي ديسمبر الماضي كرم الاتحاد المحمية؛ نظير اجتيازها المراحل الأولى للانضمام للقائمة الخضراء؛ وذلك بعد حصولها على العضوية الحكومية للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، وتسجيلها في قاعدة البيانات العالمية للمناطق المحمية (WDPA) في مارس 2023، وهو ما أسهم في تعزيز ظهور المناطق المحمية السعودية على قواعد البيانات العالمية المتخصصة.

محمية الملك عبدالعزيز: