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استخدام الحلول المبنية على الطبيعة في مشاريع المحميات

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- بواسطة أيمن الوشواش - التقى الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية، المهندس ماهر القثمي، المدير العام للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN) الدكتورة جريتيل أجيلار، بهدف تعزيز مجالات التعاون المستقبلية بين الجهتين، وتنسيق آليات الفعاليات والأحداث البيئية المقبلة بينهما، فضلا عن مناقشة استخدام الحلول المبنية على الطبيعة في مشاريع المحمية؛ لضمان استدامة الموارد الطبيعية، بما يتوافق مع أهداف رؤية السعودية البيئية، والمستهدفات الاستراتيجية للمحميات الملكية 2030، ومخرجات مبادرة «السعودية الخضراء».

ومن النقاشات التي جرت بين المسؤولين في مقر الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN) بمدينة غلاند السويسرية، انضمام محمية الملك عبدالعزيز الملكية «للقائمة الخضراء»، حيث أكد الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية، للمدير العام للاتحاد التزامهم بتحقيق معايير الإدارة الفعالة «للقائمة الخضراء».

وفي ديسمبر الماضي كرم الاتحاد المحمية؛ نظير اجتيازها المراحل الأولى للانضمام للقائمة الخضراء؛ وذلك بعد حصولها على العضوية الحكومية للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، وتسجيلها في قاعدة البيانات العالمية للمناطق المحمية (WDPA) في مارس 2023، وهو ما أسهم في تعزيز ظهور المناطق المحمية السعودية على قواعد البيانات العالمية المتخصصة.

محمية الملك عبدالعزيز:

  • حصلت على عضوية الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة.
  • تعد بذلك الجهة الثالثة على مستوى المملكة.
  • أول محمية ملكية تحصل على عضوية الاتحاد.
  • جهود مميزة في المحافظة على الثروات الطبيعية.
  • إشراك المجتمع المحلي في حماية الحياة الفطرية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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