تركيب أجهزة نقل بيانات استهلاك مياه الآبار

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت إدارة المياه بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم، وبمشاركة عدد من المختصين من وكالة المياه، مشروع تركيب وفحص أجهزة نقل بيانات استهلاك مياه الآبار لعدد من الأشياب بالمنطقة، وبعض الشركات داخل المدينة الصناعية الأولى (مدن). يأتي هذا، في ظل سعي وكالة المياه بالوزارة إلى تنظيم استهلاك مياه الآبار. من جهة أخرى، نفذت أمانة منطقة القصيم ممثلة ببلدية محافظة أبانات 913 جولة رقابية لعدد من المنشآت التجارية والصحية والمباني تحت الإنشاء، خلال أبريل 2024..

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