حملة رقابية على مراكز الخدمة ومحطات الوقود بمكة

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وتهدف الحملة الرقابية إلى الإسهام في إحكام عملية إنشاء محطات الوقود وتشغيلها وضبط ذلك، ورفع مستوى الخدمة، وجميع الاحتياجات النظامية والمواصفات الفنية، بما يلبي الاحتياجات والطموحات لمستخدمي محطات الوقود ومراكز الخدمة، ويحقق مستهدفات جودة الحياة والتطور والتميز في قطاع محطات الوقود في مكة المكرمة.
وتعمل اللجنة خلال حملاتها الرقابية الشاملة على التأكد من جودة الخدمات المقدمة كافة في مراكز الخدمة ومحطات الوقود، والالتزام والامتثال للاشتراطات المفروضة من الجهات المختصة، وتطبيق العقوبات النظامية بحق المخالفين، كما أن الحملة تغطي مراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق الإقليمية بطريق الهدا، وداخل نطاق بلدية العزيزية الفرعية.
أهداف الحملة الرقابية:
- الإسهام في إحكام عملية إنشاء محطات الوقود.
- رفع مستوى الخدمة وجميع الاحتياجات النظامية.
- تلبية الاحتياجات والطموحات لمستخدمي المحطات.
- تحقيق مستهدفات جودة الحياة والتطور والتميز.
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